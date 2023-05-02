Ordu Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Boks Takımı Sporcusu Gamze Soğuksu, İzmir-Çeşme’de gerçekleştirilen 1.Çeşme Uluslararası Elit Kadınlar Boks Turnuvasında Ukraynalı rakibini yenerek altın madalyanın sahibi oldu.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Spor Kulübü adına 52 kilogramda yarışan Gamze Soğuksu, başarılarına bir yenisini daha ekledi. 23-30 Nisan 2023 tarihleri arasında İzmir-Çeşme’de gerçekleştirilen 1.Çeşme Uluslararası Elit Kadınlar Boks Turnuvasında Ordu Büyükşehir Belediye Spor Kulübü adına yarışan Soğuksu, büyük bir başarı elde etti.

Çeşme Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve Türkiye'nin yanı sıra 9 ülkeden 85 sporcunun katıldığı şampiyonada Büyükler kategorisinde ilk defa katıldığı turnuvada Ukraynalı rakibini yenen Soğuksu, altın madalya kazandı.

Elde ettiği başarıyla Ordu’yu bir kez daha gururlandıran boksun altın kızı, ringlerdeki iddiasını sürdürüyor.