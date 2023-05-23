Bolu Rotary Kulübü, kurulduğu 1982 yılından itibaren gerçekleştirdiği proje ve etkinliklerini, Rotary’nin 7 odak alanında, bulunduğu bölgede düzenli bir şekilde yerine getirmektedir.BOLU (İGFA) - Bu yıl 5.sini gerçekleştirilen “Engelsiz Dişler” projesinin Bolu yerine deprem bölgesinde gerçekleştirilmesi kararı aldıklarını belirten Dönem Başkanı Aydın Biçer şu ifadeleri kullandı:

“Yıllardır proje ortağımız Ege Ağız Diş Sağlığı ve Diş Hekimleri Derneği ile engelli bireylerin diş kontrolleri ve acil tedavileri için proje yapıyoruz. Deprem sonrasında bölgedeki tedavi hizmetlerine destek olmayı ve mümkün olduğunca çok bireye ulaşarak yaşam konforlarını sürdürülebilir olmasını amaçladık. 5 gün boyunca geçmiş dönem başkanlarımızdan Diş Hekimi Onur Çetinkaya liderliğinde, 10 diş hekimi arkadaşımızın katılımı ile Hatay Samandağ’da projemizi gerçekleştirdik. Kurulan mobil diş kliniğinde, çocuklarımızın ağız ve diş sağlığı kontrollerinin ardından, tüm acil diş tedavilerini tamamladık. Başta Prof. Dr. Ertuğrul Sabah olmak üzere bize destek veren tüm diş hekimlerimize teşekkür ediyoruz".