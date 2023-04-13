Bolu Rotary Kulübü, kurulduğu 1982 yılından itibaren gerçekleştirdiği proje ve etkinliklerini, Rotary’nin 7 odak alanında, bulunduğu bölgede düzenli bir şekilde yerine getirmeye devam etmektedir.BOLU (İGFA) - Ülkemizin ve Bolu’nun bir deprem bölgesi olduğunu ve her bir bireyin de buna hazırlıklı olması gerektiğini belirten Kulüp Başkanı Aydın Biçer, “Bolu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından verilen Temel İlk Yardım Eğitimi’ne Kulüp üyeleri ve eşleri ile katılım yaptık. Öncelikle ailemiz, çevremiz ve olay anında yaralanan kişilere ilk müdahalenin, yaşamda kalmak adına önemi büyük. Bu doğrultuda; “Eller Hayat Kurtarır” diyerek, günlük hayatımızda da rastladığımız, yaralanma anında yapılacak ilk müdahaleler, temel yaşam desteği konusunda teorik ve pratik eğitimler alındı. Kursun sonunda katılımcılarımız Temel İlk Yardım Eğitimi Sertifikası almaya hak kazandılar” ifadelerini kullandı.