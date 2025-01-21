İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin açıklama yaptı.

Yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 76'ya yükseldiğini bildiren Ali Yerlikaya, yangına ilişkin 9 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü dile getirmişti.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangında 76 kişi hayatını kaybetti.

Gece saatlerinde başlayan yangın sırasında otelin yüzde 80-90 civarında dolu olduğu belirtilirken otelde 234 kişinin konakladığı öğrenildi.

Yangının restoran bölümünden çıktığı ifade edilirken otelin konumu nedeniyle alevlere müdahale edilmekte zorlanıldı.

Birçok kişi de oteldeki çarşafları birbirine bağlayıp pencereden atlayarak alevlerden kurtulmaya çalıştı.