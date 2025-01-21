İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangında 66 kişinin hayatını kaybettiğini, 51 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangının meydana geldiği otelin 12 katlı ve 238 kayıtlı misafirin olduğunu açıkladı.

"İlk ihbar 03.27'de alındı. Yangın söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor." açıklamasında bulunan Yerlikaya, "Otelin arka tarafının yamaç olması nedeniyle müdahale ancak ön ve yan cepheden gerçekleştirildi. Yangınla ilgili iki mülkiyebaş müfettişi görevlendirildi." dedi.