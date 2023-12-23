Antalya'nın Kepez ilçesi Altınova Mahallesi'nde bugün sabah saat 09.30 sularında, Altınova Kavşağı'ndan dönüş yapan bir otomobil aniden alev aldı. Otomobilden yükselen alevleri fark eden sürücü, hızla aracını kavşak içinde bırakarak derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, kavşak içindeki araçta başladı ve kısa sürede etkisini artırarak aracın her tarafını sardı. Sürücünün ihbarı üzerine hızla harekete geçen itfaiye ve polis ekipleri, alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti.

Ancak, müdahalelere rağmen yangın kontrol altına alınamayarak otomobil bir süre sonra şiddetli bir patlamayla infilak etti. Patlamanın şiddeti çevredeki vatandaşları korku içinde bıraktı.