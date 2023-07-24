İstanbul’da hizmet veren ve ünlü birçok ismin vazgeçilmezi olan saç ekim merkezi, Belçika’dan da müşterilerini ağırlıyor.

İstanbul Sarıyer’de hizmet veren Bonita Hair Clinic, ünlü birçok insanın vazgeçilmezi haline geldi. Saç ekimi başta olmak üzere saç sağlığı konusunda her türlü hizmeti veren kliniği tercih edenlerin büyük bir bölümünü de Belçika’dan gelen sağlık turistleri oluşturuyor. Saçlarına özen gösteren ünlü isimleri de sık sık klinikte ağırladıklarını dile getiren saç ekim merkezinin sahibi Vedat Aktepe, “İş, sanat ve cemiyet dünyasından çok sayıda isim, uygulamalarımızı tercih ediyor. O isimler arasında Tolga Yüce de var. Kendisine sık sık saç bakımı uyguluyoruz” dedi.

“Türkiye saç ekimi konusunda dünyada zirvede”

Belçika’da da bir ofislerinin bulunduğu ve ülkeden Türkiye’ye çok sayıda sağlık turistinin gelmesini sağladıklarını ifade eden Vedat Aktepe, “Saç ekimi konusunda Türkiye tüm dünyada zirvede. Bonita Hair Clinic de İstanbul’un en çok tercih edilen saç ekim merkezlerinden. Özellikle Belçika’dan gelen hastalarımız yoğunlukta, çünkü orada bir ofisimiz var ve Türkiye’ye gelmek isteyenlere burada çok konforlu bir süreç sunuyoruz” diye konuştu.

“JetPeel uygulaması revaçta”

Saç ekimi ve saç bakımının yanı sıra Bonita Hair Clinic’te en çok ilgi gören uygulamalardan birinin de ‘JetPeel’ olduğunu söyleyen Aktepe, uygulamanın detaylarını, “JetPeel, kafa derisini besleyerek saç büyümesini destekleyen bir uygulama. Basınçlı hava ve Jet Detox Suyu ile saç derisini arındırıp, sonrasında güçlü ve parlak saçlar için özel formüle sahip bir serumu uyguluyoruz. Saçların köküne oksijen göndererek daha sağlıklı kalmasını ve canlanmasını sağlıyoruz” şeklinde anlattı.