Borusan Holding ve ArcelorMittal ortaklığı ile faaliyetlerini sürdüren Borçelik, Gemlik'te bulunan ana üretim tesisinde ResponsibleSteel tarafından verilen prestijli sertifikayı almaya layık görüldü.BURSA (İGFA) - Çevresel, sosyo ekonomik ve yönetişim konularında 12 prensip etrafında şekillenen ResponsibleSteel™ sertifikasyon süreci kapsamında değerlendirilen Borçelik, Gemlik üretim tesisi ile Türkiye’de bu sertifikayı almaya hak kazanan ilk çelik üreticisi oldu.

Borçelik’in sektörde ilk olma özelliği taşıyan başarısı hakkında konuşan ResponsibleSteel CEO'su Annie Heaton, Türkiye'de faaliyet gösteren bir üretim tesisinin ilk kez ResponsibleSteel sertifikası almaya hak kazanması, Borçelik'in Türk çelik endüstrisinde lider olma çabasını ve daha da önemlisi şirketin sürdürülebilirlik yolunda en katı kriterleri uygulamayı taahhüt ettiğini gösterdiğini söyledi.

Çevresel boyutta net sıfır emisyon hedefine 2050 yılına kadar ulaşmayı taahhüt eden şirketin üretim tesisinde halihazırda bu yolculuğu destekleyecek birçok enerji verimliliği projesi uyguladığına dikkati çeken Heaton, "Bu kapsamda şirket rüzgâr ve güneş enerjisi santrallerinin kurulumu ile yenilenebilir enerjiden yararlanmayı da planlıyor. Tesis, verimli su kullanımını izlemek ve gelecekte beklenen su kıtlığını önlemek adına kendi su yönetim programını uyguluyor. Çevresel etkilerini en aza indirgeyecek çalışmalarla beklentilerin üzerine çıkıyor. İnsana verilen değer açısından ise tesis; çalışanların haklarını, güvenliğini ve iş yerinde eşitliği sağlama konusunda büyük bir kararlılık sergiliyor" dedi.

Borçelik Genel Müdürü Kerem Çakır ise, tüm iş uygulamalarında hayata geçirdikleri bu yaklaşımın ResponsibleSteel sertifikasıyla doğrulanmış olmasından büyük gurur duyduklarını söyledi.