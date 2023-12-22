Aralık ayındaki Borsa İstanbul halka arzlarında, beklenenin aksine birçok şirketin değeri düşüş yaşadı. 7 şirketin 5'inin hisse fiyatı, halka arz fiyatının altında seyretmeye başladı.

Özellikle Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) hisseleri, dün yüzde 8'i aşan bir değer kaybıyla Borsa İstanbul'a adım attı ve bu sabah itibarıyla halka arz fiyatının yüzde 18 altında işlem görmekte. Mega Metal Sanayi ve Ticaret şirketi hisseleri ise halka arz fiyatına göre yaklaşık yüzde 14'lük bir kayıp yaşamakta.

Ancak, 14 Aralık'ta borsaya giren Kuzey Boru hisseleri olumlu bir tabloyla dikkat çekiyor. Bu hisse, halka arz fiyatının yaklaşık yüzde 22 üzerinde işlem görmekte.

Sur Tatil Evleri GYO ve Batı Ege GYO gibi diğer şirketler ise halka arz fiyatına göre sırasıyla yüzde 28 ve yüzde 7'lik bir değer kaybı yaşamış durumda. Çatalağzı Termik Santrali (Çates) Elektrik Üretim şirketi hisselerinde ise yüzde 20'lik bir düşüş gözlemleniyor.

Halka arzlar, Türkiye'de son yıllarda artan bir trende sahip. 2023'te 56 şirket halka arz edilirken, 2021'de 21,6 milyar TL olan halka arz büyüklüğü, 2023'te 79,8 milyar TL'ye yükseldi. Ancak, son dönemdeki değer kayıpları, Borsa İstanbul Halka Arz Endeksi'nde yüzde 20'nin üzerinde bir düşüşe neden oldu.