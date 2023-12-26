Borsa İstanbul, son günlerde Gübretaş hisselerinde görülen sert düşüşle sarsılıyor. Şirketin hisseleri, son bir ay içinde neredeyse yüzde 60 oranında değer kaybederek, 4 Aralık'ta 405 lira olan zirve değerinden 172 liraya kadar geriledi. Gübretaş, hisse değerlerindeki bu düşüşle birlikte şubat ayından bu yana en düşük seviyeye ulaştı.

Şirket, yaşanan bu ani düşüşle ilgili yatırımcıları rahatlatmak adına bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, şirketin değer kaybının ardında olumsuz bir gelişmenin olmadığı vurgulandı. "Şirketimiz pay değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını olumsuz etkileyebilecek nitelikte bilgi, olay ve gelişme bulunmamaktadır. Şirketimiz, bağlı ortaklıklarımız ve iştiraklerimiz olağan rutin faaliyetlerine devam etmektedir" denildi.

Bu açıklamanın ardında, Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK) geçen hafta Gübretaş'ın yüzde 300'lük bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu reddetmişti. Şirketin bu reddedilmesi, hisse değerlerindeki düşüşle bağlantılı olabilir ancak şirket tarafından yapılan açıklamada bu konuya değinilmedi.