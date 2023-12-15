Finans dünyasında geçen hafta yaşanan sert hareketlerin ardında birçok etken bulunuyor. Bu yılın en iyi performans gösteren yatırım aracı olan borsa, Aralık ayında 8 bin puan sınırının altına gerileyerek volatil bir seyir izledi. Çarşamba günü büyük düşüşlere sahne olan borsa, 7529 puana kadar geriledikten sonra perşembe günü yüzde 3.77 oranında bir yükseliş kaydetti, tekrar 7800 puanın üzerine çıktı.

Sert kayıplar neden yaşandı?

BLG Finansal Danışmanlık ve Kurucu Ortağı Belgin Maviş, yaşanan bu sert hareketlerin sebeplerini açıkladı. Maviş'e göre, borsadaki dalgalanmanın nedenleri küresel etkiler, İsrail-Filistin savaşı ve benzeri salgın riski, Fed belirsizliği gibi faktörlerden kaynaklanıyor. Ayrıca, Türkiye'de halka arzların yoğun olması, Merkez Bankası'nın faiz artışları ve mevduat faizlerinin yükselmesi gibi içsel etkenler de bu sert hareketlerde rol oynuyor.

Maviş'e göre, borsadan çıkan paranın bir kısmı güvenli limanlara, özellikle mevduata yönlendiriliyor. Ancak, Merkez Bankası'nın rezervlerinin tarihi zirvelere ulaşması ve enflasyon karşısında alınan önlemler, borsa üzerinde olumlu etkiler yaratıyor.

Yatırımcı portföylerine bakıldığında, şu anda yüzde 40'ı hisse senetlerinde, yüzde 20'si altında ve geri kalan kısım nakitte bulunuyor. Maviş, olumlu haber akışları ve belirli politika adımlarıyla endekste yukarı yönlü hareketlerin beklenebileceğini ifade ediyor.

Ayrıca, önemli bir gelişme olarak belirtilen BDDK'nın enflasyon düzeltme duyurusu, finans şirketlerinin bilanço değerlerini toparlamalarına katkı sağlayabilir. Bu adımın etkisiyle borsada yaşanan sert yükselişin bir kısmının açıklığa kavuştuğunu söylemek mümkün.

Maviş'in değerlendirmesine göre, Türkiye'de 2024 yılı seçim yılı olacağı için borsada hareketli seyirler yaşanabilir. Ancak, küresel etkenler ve Merkez Bankası'nın faiz politikası gibi faktörlerin de etkisiyle borsanın geleceği belirsizliğini koruyor.

Özellikle, Moody's'in 15 Aralık'ta yapacağı Türkiye değerlendirmesi ve TCMB'nin 21 Aralık'taki faiz kararı gibi önemli olaylar, borsadaki geleceği şekillendirebilecek etmenler arasında yer alıyor. Yatırımcılar, bu gelişmeleri yakından takip ederek stratejilerini güncellemeliler. Haftanın son işlem gününe dikkat çeken Maviş, özellikle kar realizasyonlarına dikkat çekiyor ve yatırımcılara dikkatli olmalarını öneriyor. Sonuç olarak, borsadaki sert hareketlerin birçok karmaşık etkene bağlı olduğunu ve bu nedenle gelecekteki seyir konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.