Borsa İstanbul, yılın son haftasında gördüğü sert düşüşlerle birlikte yatırımcı sayısında rekor bir azalmaya tanıklık etti. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, 29 Aralık ile sona eren haftada pay senedi yatırımcı sayısı bir önceki haftaya göre etkileyici bir şekilde 833 bin 119 kişi azalarak 8 milyon 486 bin 149'dan 7 milyon 653 bin 30'a düştü. MKK'nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre bu düşüş, piyasada önemli bir değişikliğin habercisi olarak değerlendiriliyor.

Borsa İstanbul'daki bu ani düşüşün ardında, özellikle son çeyrekte alternatif yatırım araçlarının güçlenmesi ve piyasadaki dalgalı seyir etkili oldu. Ekonomim'e göre, Noel tatili nedeniyle yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul'da işlem yapmaması da düşüşü tetikleyen önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.

Yatırımcı sayısındaki bu belirgin azalışın yanı sıra, aynı hafta içinde pay senedi değerindeki düşüş de dikkat çekici. Pay senedi değeri, 10,13 trilyon TL'den 10,03 trilyon TL'ye gerileyerek piyasada hissedilen belirsizliği yansıttı.