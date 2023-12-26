İstanbul polisi, borsanın karanlık figürlerinden biri olarak bilinen Nihat Özçelik'i özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, suç örgütü kurmak ve yönetmek, şantaj ve tehdit suçlamalarıyla birlikte 7 kişiyle birlikte gözaltına aldı. Operasyon, borsanın kara kutusu olarak nitelendirilen Nihat Özçelik'e yönelik gerçekleştirildi.

Nihat Özçelik, geçmişte birçok borsa manipülasyonuna karışmış, açtığı şirketler aracılığıyla borsada önemli etkiler yaratmış ve birçok kişinin mağduriyetine neden olmuştu. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonla birlikte, Özçelik ve beraberindeki 7 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yapılan açıklamada,

“Rüşvet, Kişisel Verilerin Hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi, Şantaj, Yargı Görevini yapanı etkilemeye teşebbüs, Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, Resmî belgede sahtecilik ve Görevi kötüye kullanma suçlarından 26.12.2023 tarihinde eş zamanlı olarak, yapılan operasyonda 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş ,şüphelilerin tamamı yakalanmış olup şüphelilerin ikamet ve işyerlerinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız uzun namlulu silah, 2 adet çelik yelek ve dijital materyallere el konulmuştur. Şüphelilere ilişkin borsa manipülasyonuna yönelik herhangi bir soruşturma bulunmamaktadır.” denildi.

Bağlantılı olduğu iddia edilen haberlere göre, lise mezunu iş adamı Nihat Özçelik'in, borsa dünyasında halka açık şirketlerin gizli sahibi olduğu ileri sürülüyor. Özçelik'in kısa sürede milyar dolarlık servet elde ettiği ancak birçok kez borsada işlem yasağı cezası aldığı belirtiliyor. İddialara göre, Özçelik'in başarısının ardında borsa, emniyet ve yargı üçgeninde kurduğu düzen bulunuyor.

Özçelik'in yükseliş dönemi, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) eski başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun görev yaptığı döneme denk geliyor. Taşkesenlioğlu'nun akrabalarıyla bağlantılı olduğu iddia edilen Özçelik'in bu dönemde 13 şirketin halka arzını gerçekleştirdiği belirtiliyor. Özçelik'in, Taşkesenlioğlu'nun kız kardeşinin eşi ile gizli ortak olduğu ileri sürülüyor.

Özçelik'in en büyük işlerinden biri olarak öne çıkan PAMEL şirketinin, Investco Verusa tarafından 21 milyon TL'ye satın alındığı ve kısa sürede değerinin 500 kat artarak 7 milyar TL'ye ulaştığı ifade ediliyor. Bu süreçte Özçelik'in borsada usulsüz işlemler gerçekleştirdiği iddiaları da gündeme gelmişti.

Tecavüz, şantaj, tehdit..

Özçelik'in eski sekreteri ve sevgilisi Sibel İ'nin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak Özçelik hakkında tecavüz, şantaj ve tehdit suçlamalarında bulunduğu belirtiliyor.Dilekçede, Özçelik’in hakim ve savcıları kullanarak eski asistanını düzmece bir dosyayla hapse attırdığı, avukatlar aracılığıyla tehdit ederek çıkar sağlamak ve asistanını korkutmak istediği iddia ediliyor. Dosyaya göre, Verusa Holding'in gerçek sahibinin Özçelik olduğu iddiası da bulunuyor.

Fetö bağlantısı da gündemde

FETÖ bağlantısı iddiaları da gündeme gelen Özçelik'in, Bank Asya'nın ortakları Hasan Sayın ve İbrahim Sayın kardeşlerle bağlantılı olabileceği iddiaları yeniden gündeme gelmiş. Sayın kardeşlerinin tutuklanmasının ardından Özçelik'in, "Eğer itirafçı olurlarsa ben de yanarım" dediği iddia ediliyor.