Son haftalarda borsa, yatırımcılarına umutsuz bir tablo sunuyor. Patinaj yapan piyasa, bir gün yükseliyor, ancak beş gün boyunca düşüş yaşanıyor. Hacim düşük ve işlemler, bir aracı kurumun yönlendirmesi doğrultusunda gerçekleşiyor. Yatırımcılar, son 3 yıldır sürekli yükselen hisselerin yerini düşen piyasaya bıraktığını görüyor ve bu durum karşısında canlarından bezmiş durumda.

Borsanın karşılaştığı temel sorun, likidite kuruluğu olarak öne çıkıyor. Para artık borsaya girmiyor ve bu durum, yukarı yönlü hareketlerin zayıf ve başarısız olmasına neden oluyor. Likidite sorunu, birkaç yıldır var olan bir problem olmasına rağmen, önceki dönemlerde Merkez Bankası'nın faiz indirim operasyonlarıyla bir nebze olsun çözülüyordu.

Ancak, oyunun kuralları Mehmet Şimşek'in göreve gelmesi ile değişti. Merkez Bankası, faiz oranını tek hamlede yüzde 8.5'ten yüzde 15'e çıkardı ve borsa, "rasyonel politikalara dönüyoruz" açıklaması ile sarsıldı. Ancak, bu rasyonelliğin kredi sorununu nasıl çözeceği düşünülmemişti.

Aracı kurumlar, faiz artışını hemen kredilere yansıttı ve ardından Merkez Bankası'nın birkaç kez faiz artırımı yapmasıyla bu oran yüzde 40'a ulaştı, hatta belki yarın yüzde 42.5'e çıkacak. Aracı kurumlar, oyuncuları yüzde 85 ile 110 arasında fonluyor.

Bu durum, kredi ile alınan hisselerin yatırımcılarına ciddi riskler getiriyor. Hisse senedi fiyatları bir yıl boyunca hiç düşmese bile, yatırımcılar ana paralarını kaybedebilirler. Oyuncular, gırtlağına kadar kredili hissele dolmuş durumda.

Beklenen yabancı yatırımcı da gelmedi ve bu, kredili pozisyonları kapatma umutlarını azalttı. Şu anda piyasada herkes birbirinin gözlerinin içine bakıyor. Bir kişi yanlışlıkla "sat" tuşuna bastığında, tüm kurumlar kredi kapatma telaşına giriyor ve endeks bir anda çöküyor.

Resmi rakamlara göre, kredi miktarı 0. ay itibariyle 50 milyar civarındaydı, ancak bugün itibariyle 80 milyara ulaştığı sanılıyor. Bu rakamların ürkütücü olduğu bir gerçek.

Olası panik satışlar, borsada tarihi zararlara neden olabilir. Borsanın kurtuluşu için ise yabancı yatırımcının gelmesi gerekiyor. Ancak, yabancı yatırımcıların gelip riske girecek kadar aptal olup olmadığı belirsiz. Bazı kişiler, şimdiden yüzde 40 iskontolu satış pazarlamasında olduğunu söylüyor, ancak borsanın kurtuluşu için belirsizlik devam ediyor.