Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından tarım emekçilerine yönelik olarak başlatılan koruyucu ekipman dağıtımı Turgutlu ilçesinde gerçekleşti.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Kırsal Kalkınma Şube Müdürü Mustafa Eralp, Turgutlu Muhtarlık İşleri Müdürü Necati Abalı ile birlikte Turgutlu ilçesinde program düzenledi.

Tarım emekçilerine yönelik olarak hazırlanan koruyucu ekipman dağıtım programına Bozkır Mahalle Muhtarı Mustafa Yılmaz, Ayvacık Mahalle Muhtarı Adem Acar, Çıkrıkçı Mahalle Muhtarı Ömer Eryılmaz, Avşar Mahalle Muhtarı Yunus Gürbüz de katıldı. Börülce hasadı yapan tarım emekçilerine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileten heyet, koruyucu ekipman dağıtımını gerçekleştirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, koruyucu ekipmanların (plastik sepet ile birlikte bez çanta, şapka, bere, yağmurluk, 2 çift eldiven, ilaçlama maskesi ve ilaçlama gözlüğü) dağıtımını yaptığı esnada tarlada bulunan çocukları da futbol topu vererek sevindirdi.

Ziyaretlerden dolayı duydukları memnuniyetleri belirten tarım emekçileri, kendilerini düşünerek hazırlanan koruyucu ekipmanların dağıtımı için de Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e selam ve teşekkürlerini iletti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde Şehzadeler ilçesinde başlayan projeye, Gördes, Saruhanlı, Salihli, Sarıgöl, Alaşehir, Köprübaşı, Kırkağaç ve ardından Turgutlu ile devam ettiklerini belirten Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda üreticilerin ve emekçilerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

