GT4 Avrupa Serisi'nde ülkemizi temsil eden ilk ve tek Türk takımı Borusan Otomotiv Motorsport (BOM), İspanya'nın Barselona Pisti'ndeki son ayak yarışlarında elde ettiği derecelerle sezonu hem takımlar hem de pilotlar kategorilerinde Avrupa üçüncüsü olarak tamamlamayı başardı.İSTANBUL (İGFA) - Barselona Pisti’nde gerçekleştirilen GT4 Avrupa Serisi’nin 6’ncı ayağının ilk yarışında Berkay Besler ve Tom Edgar ikilisi 8’inci olurken, temponun çok yüksek olduğu ikinci yarışta, yarışın bitmesine saniyeler kala rakipleriyle yaşadıkları temas sonucu yarış dışı kalarak Avrupa ikinciliğini kaçırdı.

Yağız Gedik, Enzo Joulie ikilisi ise hafta sonunun ilk yarışını 7'nci olarak tamamlarken takım için çok değerli puanlar kazanmayı başardı. Gedik ve Joulie ikinci yarışta araçlarının radyatörüne gelen taş sebebiyle yarışı tamamlayamadı. İkili bu sonuçlarla seriyi 78 sporcu arasından 12’nci olarak tamamladılar.

Sezonun son yarışı sonrasında Berkay Besler, “Güzel bir sezonu geride bıraktık, GT4 Avrupa Serisi gibi zorlu ve mücadelenin en üst seviyede olduğu bir turnuvayı 3’üncülük ile bitirmeyi başardık. Kendimle, takım arkadaşlarımla ve tüm ekiple gurur duyuyorum” diyerek düşüncelerini aktardı. Tom Edgar ise “Bu yıl ilk defa yarıştığım GT4 Avrupa Serisi’nde büyük tecrübe kazandım. İlk sezonumda hem takımlar hem de pilotlar sıralamasında üçüncü olmak, bana kendimi rüyada gibi hissettiriyor” diyerek heyecanını paylaştı.