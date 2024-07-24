Borusan çalışanlarının gönüllü olarak yer aldığı Okyanus Gönüllü Borusanlılar Platformu, Hatay’da bulunan Sinemasal Akademi Borusan Defne Kampüsü’nde özel bir kariyer günü düzenledi.HATAY (İGFA) - Borusan Grubu, geçen yıl yaşanan depremin ardından bölgenin sosyal ve ekonomik refahına katkıda bulunmak amacıyla pek çok program ve etkinlik gerçekleştirdi. Grubun gönüllülük platformu Okyanus Gönüllü Borusanlılar, depremin ilk gününden beri afet bölgesindeki destekleriyle sosyal hayatın normale dönmesi için bölge halkını özellikle de gençleri ve çocukları farklı organizasyonlarla buluşturdu.

Bu çerçevede Okyanus Gönüllü Borusanlılar Platformu tarafından Hatay’da bulunan Sinemasal Akademi Borusan Defne Kampüsü’nde özel bir kariyer günü organize edildi. Çocuk ve gençlere yönelik yoga, boyama, seksek, satranç, hologram, sepet atölyeleri düzenlendi. Bu eğlenceli etkinliklerin ardından da mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Ayrıca Borusan Grup şirketlerinde farklı alanlarda çalışan Borusanlılar da eğitim hayatları ve kariyer yolculuklarından tecrübelerini Hatay’daki gençlere aktardı.

Borusan Holding İnsan, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş konuya ilişkin gerçekleştirdiği açıklamada; “6 Şubat'ta yaşadığımız büyük felaketin ardından deprem bölgesindeki halkın maddi ihtiyaçlarının yanı sıra manevi olarak da yanlarında bulunmak amacıyla Sinemasal Akademi Borusan Defne Kampüsü projemizi hayata geçirdik. Kampüsümüzde son olarak kariyer günü etkinliğimizin yanı sıra çocuk ve gençlere özel aktiviteler gerçekleştirdik. Sinemasal Akademi Borusan Defne Kampüsümüz, yaklaşık 1,5 sene içerisinde, birçok fayda projesine imza attığımız özel bir koordinasyon merkezi haline geldi. Kampüste yapılan etkinliklerle bugüne dek yaklaşık 35.000 kişiye ulaştık. 100’ün üzerinde Okyanus Gönüllü Borusanlı’nın kampüste görev aldığı, 60’tan fazla atölye çalışması gerçekleştirdik. Borusan olarak deprem bölgesinde her anlamda iyileşmenin sağlanması için fayda odaklı çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.