İnegöl Bosna Hersek Derneğinde başkan ve yönetim değişti.

İnegöl Bosna Hersek Derneği olağan genel kurul toplantısı sonrasında başkan İbrahim Akın, görevi Fikret Doyan'a devretti. Tek liste gidilen kongre sonucu dernek başkanı seçilen Fikret Doyan, "Öncelikle deprem ve sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz, birlik ve beraberliğimizin önemini bir kez daha hissettik. Bu vesileyle bugün Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü nedeniyle şehitlerimizi dualarla anıyoruz. Bugün görevi devr aldık. İbrahim Akın ve yönetimine çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah bizler de yeni yönetimimizle birlikte çalışmalarımızı layıkıyla yerine getirip bayrağı bir adım daha öne taşımayı hedefliyoruz. Yeni yönetimimiz derneğimize hayırlı olsun" dedi.

Fikret Doyan'ın yönetimi şu isimlerden oluştu;

Şeref Ay, Emre Kansu, Ayhan Güney, Burak Oruç, Fatih Aydın, Osman Eriş, Mehmet Seymen, Sezgin Taşdemir, Hakan Acar, Refik Arı, Ali Akay, Ömer Bayram, Doğan Doyan, Sadık Taşdemir, Celal Aydın, Saadettin Şen, Emin Şahin, Tahsin Akay, Furkan Bayram, Burak Asar.