Bosna-Hersek Göç Politikaları ve Boşnak Diasporası Bakanı Nerin Dizdar, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’i ziyaret etti. Balkan ve Rumeli derneklerinin temsilcilerinin de yer aldığı ziyaret, Büyük Balkan Buluşması’na dönüştü. Geniş katılımla gerçekleşen ziyarette konuşan, Başkan Şadi Özdemir, “İki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerini, gerçekleştirdiğimiz bu tür temaslarla daha da güçlü bir şekilde geleceğe taşıyacağız” dedi.

Bosna-Hersek Göç Politikaları ve Boşnak Diasporası Bakanı Nerin Dizdar, eşi Jadranka Dizdar, Bakan Yardımcısı Zaim Beria, eşi Ermina Cardakovic Beria ile Anadolu Yakası Bosna Sancak Derneği Başkanı Erdoğan Erden, Nilüfer Belediyesi’ni ziyaret etti.

Başkan Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir’in karşıladığı konuklar önce Başkanlık makamında görüştü. Görüşmede Bosna-Hersek heyeti ile tanışmanın ardından Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, kent hakkında bilgi verdi.

Ardından da Nilüfer Barış Meclisi’nde Balkan ve Rumeli derneklerinin temsilcilerinin de katılımıyla Büyük Balkan Buluşması gerçekleşti.

Büyük Balkan Buluşması’nda, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, CHP’nin Bursa ve İstanbul il temsilcileri, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş insanları yer aldı.

Buluşmada, Bosna-Hersek ve Bursa arasında karşılıklı işbirliğinin ve kardeş belediye sayısının artırılması ile ilgili görüş birliğine varıldı.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir burada yaptığı konuşmada, söz konusu ziyaretin hem iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendireceğini hem de bölgeler arasındaki dostane ilişkilerin daha da kuvvetlenmesine katkıda bulunacağını söyledi. Balkanlar’dan gelen insanlar için Bursa’nın önemli bir merkez olduğuna dikkat çeken Başkan Şadi Özdemir, “Bu durum, Bursamızı ve Nilüferimizi kültürel, sosyal ve ekonomik açıdan zenginleştirdi ve çok kültürlü yapımızı oluşturdu” dedi.

Kardeş kentlerin sayısı artacak

Nilüfer Belediyesi olarak, kardeş coğrafyalarla iyi ilişkiler kurmaya özen gösterdiklerinin altını çizen Başkan Şadi Özdemir, “2016 yılında Bosna-Hersek’in Zavidoviçi kenti ile kardeş şehir olmanın ilk adımlarını attık. Zavidoviçi’de, selden etkilenen Kovaçi İlköğretim Okulu’nun spor salonunun onarımı bu dayanışmanın güzel bir örneği oldu. 2018 yılında imzaladığımız Kardeş Kent Protokolü ile de bu dostluğumuzu pekiştirdik. Kardeş kentimiz Zavidoviçi ile başlattığımız "Kardeşlik Köprüsü" projesi çerçevesinde iş birliğimiz daha da güçlendi” dedi.

Başkan Şadi Özdemir, Bosna-Hersek’ten ikinci bir kent ile de kardeş olmak istediklerini dile getirdi.

Şadi Özdemir “Yeni projelere imza atacağız”

Bursa ve Bosna-Hersek arasındaki kültürel ilişkilerin yanı sıra ekonomik ilişkilerin de güçlü olduğuna dikkat çeken Şadi Özdemir, “Bursa, Türkiye’den Bosna-Hersek’e en fazla ihracat yapan ikinci il. Bursa’daki Balkan ve Boşnak kökenli iş insanları, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerde önemli bir köprü rolü üstleniyor. Umuyorum ki bu ticaret hacmi daha da büyür. İki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerini, gerçekleştirdiğimiz bu tür temaslarla daha da güçlü bir şekilde geleceğe taşıyacağız. Gelecekte kültürel, ekonomik ve sosyal alanlarda birçok güzel projeye daha birlikte imza atacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

Bakan Dizdar’dan iş birliği çağrısı

Bosna-Hersek Göç Politikaları ve Boşnak Diasporası Bakanı Nerin Dizdar ise Bursa’da olmaktan dolayı mutluluğunu dile getirdi. Bursa ve Bosna-Hersek arasındaki benzerliklere vurgu yapan Bakan Dizdar, Türkiye ve Bosna-Hersek’in kardeş ülkeler olduğunun altını çizdi. Bu ziyaretle iki ülke arasındaki iş birliklerini artırmayı amaçladıklarını kaydeden Nerin Dizdar, “Bosna-Hersek ile Türkiye’nin ilişkileri iki kardeşe benziyor. Herkesten yardım istiyor ama kardeşinden istemiyor. Biz bunu doğrudan söylemeye geldik. Sadece yardım değil iş birliği yapmak istiyoruz. Bu çağrımızın olumlu sonuçlanacağını biliyoruz” diye konuştu.

Bursa’dan Bosna Hersek’e bugüne kadar çok fazla yatırım gittiğini ve sosyal projeler yapıldığını hatırlatan Bakan Dizdar, “Özellikle Nilüfer Belediyesi’nin yerel bazda anlamlı ve önemli projeleri bulunuyor” dedi.

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk de Türkiye’nin her zaman Bosna-Hersek’in yanında ve kardeş olduklarını vurguladı. Öztürk, yatırımları yaparken tarihi geçmişe ve ortak geleceğe bakılması gerektiğini söyledi.

Toplantıda konuşan sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş insanları da iki ülke arasındaki kültürel, sosyal ve ekonomik iş birliklerinin geliştirilmesini istediklerini belirterek, buluşmanın bu anlamda değerli olduğunu ifade ettiler.