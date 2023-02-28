BOTAŞ, Mart itibarıyla elektrik üretim amaçlı gazın toptan satış fiyatında yüzde 20, sanayi kuruluşlarında ise yüzde 20,95 ila 26,12 arasında indirime gidildiğini açıkladı.

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte enerji sektörü, küresel çapta büyük fiyat artışlarına sahne oldu.

Türkiye'de de bu kalemlerde savaştan bu yana büyük artış oldu.

Bu artışlar devlet tarafından meskende belli oranlarda sübvanse edilirken BOTAŞ, sanayi ve elektrik üretiminde kullanılan doğalgazda indirime gidiyor.

SANAYİ VE ELEKTRİK ÜRETİMİNDE İNDİRİM

Yapılan açıklamaya göre mart itibarıyla elektrik üretim amaçlı gazın toptan satış fiyatında yüzde 20, sanayi kuruluşlarında ise yüzde 20,95 ila 26,12 arasında indirime gidilecek.

Kurumun internet sayfasında mart ayı tarife tablosu paylaşıldı. Buna göre mesken abonelerinde fiyat tarifesi sabit kaldı.

SANAYİ VE ELEKTRİK ÜRETİMİNDE TARİFE

Buna göre sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1.000 metreküp doğalgazda 7 bin 124 lira, kademe 2 için ise 11 bin 850 lira olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1.000 metreküp doğalgazın fiyatı 12 bin lira olarak açıklandı.