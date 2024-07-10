Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa’nın İstanbul’dan sonra en büyük ekonomilerden birisi olmasına rağmen, devletten aldığı payda 12’inci sırada yer aldığını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, haziran ayı değerlendirme toplantısı için gazetecilerle bir araya geldi. Bursa’nın büyük bir ekonomiye sahip olmasına rağmen devletten aldığı payda 12’inci sırada yer aldığını belirterek, “Genel idarenin yapacağı işler ve hizmetlerin son derece önemli olduğunu paylaşmak istiyorum. Bursa İstanbul’dan sonra en büyük ikinci ekonomisine sahip fakat ihracatta 4. sıraya düştük. Bursa devlete önemli katkılar sağlıyor ancak konu devletten aldığı paya geldiğinde Kocaeli’nin 10 sıra altında yer alıyor. Kocaeli nüfus oranına göre en fazla pay alan büyükşehirdir. 30 büyükşehir içinden, nüfus oranına göre İstanbul birinci sırada yer almıyor. Kocaeli 1’inci, İstanbul 2, İzmir 3, Erzurum 4, Ankara 5’inci sırada yer alıyor. Bu, kişi başı aylık gelir ve devletten aldığı payın sıralamasıdır. Sıralamaya devam edecek olursak, Mersin 6’ıncı, Konya 7’inci, Tekirdağ 8’inci, Eskişehir 9’uncu, Muğla 10’uncu, Malatya 11’inci, Bursa ise 12’inci sırada.” ifadelerini kullandı.

Bozbey, devlet kanadından gelen desteklerin tekrardan gözden geçirilmesini ve yapılacak çalışmalarda birlikte hareket edilmesi gerektiğini vurgulayarak sözlerine devam etti: “Devletten aldığı aylık kişi başı payda 12’inci sırada ama diğer tarafta hizmetleri de hesaba katsak belki 20’inci sıradadır. Burada sığınmacılar bu hesabın içinde yok. Bursa yıllardır iktidarın yönettiği bir şehir olmasına rağmen yatırım konusunda aldığı destek çok geride. Burada bize düşen kamuoyunu bilgilendirmektir. Bizler, Bursalıların taleplerini Ankara’ya iletmeye devam edeceğiz. Biz Bursa olarak sesimizi çıkartamazsak, taleplerimizi sürekli olarak dile getirmezsek bugüne kadar Bursa’ya karşıdan baktıkları gibi bakmaya devam ederler. Biz yanımızdan baksınlar istiyoruz. Onun için bu yapılmayanların ne olduğunun takipçisi olacağız ve paylaşacağız”

Kişi başına düşen gelirde birçok büyük şehirden daha az pay aldığını belirten Bozbey Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ve BTSO Başkanı İbrahim Burkay ile görüşmelere devam ettiklerini ve vergilendirme konusu üzerine çalışacaklarını ifade ederek, “Hem valimiz hem BTSO başkanımızla görüştük. Bazı kuruluşların vergilerini Bursa’da ödemeleri için çalışma yapacağız. Bazı önemli kurumların merkezi İstanbul’da ve büyük mükellefler vergi dairesine kayıtlılar. Hem Bursalılardan hem de büyük firmalardan destek istiyoruz” şeklinde konuştu.