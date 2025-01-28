MÜSİLAJ SORUNU

Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununa değinen Bozbey, “Önümüzdeki ay müsilajla ilgili toplantı yapacağız. Beraberce karar oluşturmak zorundayız. Zaman aleyhimize işliyor. Bizlerinde çeşitli işleri var. Çanakkale Üniversitesi işe proje geliştiriyoruz. Hayalet ağlar dediğimiz denizde bırakılan, balığın üremesini, toplanmasıyla ilgili çalışmaları yürütmekteyiz. Bilim insanlarıyla birlikte bu projeyi yürüteceğiz. Bursalıların da artık sesini çıkarması gerekiyor. Sadece bizlerin bu durumu dile getirmesi yeterli gelmeyebilir. Toplumun her kesimi artık havamızı da suyumuzu da temiz istiyoruz diye söylememiz lazım. Neden Almanya gibi bir yerde hava kirliliği yok. Filtre sistemleri tam çalışıyor. Çok büyük cezası var.” dedi.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT