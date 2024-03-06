Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey’in seçim çalışmaları çerçevesinde İznik’i ziyaret edecek. Bozbey’in buradaki ziyaretinin ardından Yenişehir ilçesine geçmesi planlanıyor.

CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, 31 Mart yerel seçimleri çerçevesinde bugün İznikliler ile buluşacak. Güne saat 09.30’da CHP İznik İlçe Başkanlığı ziyaretiyle başlayacak olan Bozbey, İznik Muhtarlar Derneği ile kahvaltıda buluştuktan sonra ticaret, esnaf ve ziraat odalarını ziyaret edecek. Esnaf ve pazar buluşmalarının ardından İznik’in son ziyaretini Elbeyli Mahallesi’nde gerçekleştirecek Bozbey, saat 20.30’da Yenişehir’deki proje toplantısıyla günü tamamlayacak.