Bursa'nın eğitim alanındaki ihtiyaçlarına dikkat çeken Bozbey, mevcut okul sayısının yetersiz olduğunu ve birçok bölgede ikili öğretim uygulandığını belirtti.

Bu konuda hayırseverlerden destek beklediklerini ifade eden Bozbey, Milli Eğitim Bakanlığı'nın da Bursa'ya özel bir ilgi göstermesi gerektiğini vurguladı. "İlk zilin çalmasıyla okullarımıza neşe getiren her çocuk geleceğimizdir. Kıymetli öğrencilerimize zihin açıklığı, öğretmenlerimize ve velilerimize de kolaylıklar diliyorum," dedi.

Bozbey, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne atanan Mahmut Demirtaş'a yeni görevinde başarılar dilerken, Bursa Valiliği'ne atanan Erol Ayyıldız’ın kente önemli katkılar sunacağına inandığını dile getirdi. Ayrıca Ziraat Türkiye Kupası'nda 1-0 galip gelen Bursaspor'u tebrik etti.