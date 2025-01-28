“30 MİLYAR DEDİĞİMDE TEPKİ GÖSTERDİLER”

Güncel borç bilgilerini paylaşan Başkan Bozbey, “Geçen ay 1.1 milyar civarında haksız kesintiye uğradık. Bursa’ya gelmiş olsaydı 4,5 milyar civarında bir iş hacmine fayda sağlayacaktı. Bunun için girişimleri yaptık. Bu borç önceki dönemde yapılan borçlar. Marmara Belediyeler Birliği olarak uzun vadeye yayılan süreç talep ettik. Bunlar tamamıyla siyasi. Siyasi görevimiz 31 Mart akşamı bitti. Artık hizmet eriyiz. Büyükşehir’de iyi bir mali disiplin uyguluyoruz. Bizim önceliklerimiz belli. BUSKİ’de borç yükseldi görüyorsunuz. DSİ’nin yapması gerekenleri biz yapıyoruz. 150 milyon krediden bahsediyoruz arkadaşlar. Yapacağı işi BUSKİ olarak üstlenmiş. Nedenini bilemem. Şimdi birileri der ki yapıyoruz doğru değil mi? Proje doğru olabilir, yöntem yanlış. Bu yolun sonuna kadar BUSKİ'nin borcu 25 milyara çıkıyor. Yürüttüğü projelerin hepsi dövizli. Böyle bir mali yönetim olur mu? Öncelik sıralaması farklı bir şey. Bozbey borcu artırdı diyecekler. Bizim yaptığımız bir şey yok. Yüksel demiş ki ben bir kredi buldum demiş ki hadi yapalım. Yapılmış Türkçesi bu. Dileyen kimse evrakları da veririz. 30 milyar dediğimde tepki göstermişlerdi. 986 milyon dolarla teslim aldık. Dolar bazında düşürdük. Türkiye’nin ekonomik durumu vesilesiyle önceki yıllara kıyasladığımızda belediyenin gelirinde aynı artış sağlanamadı.” dedi.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT