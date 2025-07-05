Türkiye genelinde pek çok yerde çıkan orman yangınlarına karşı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Ormanlarımız yandıkça hepimizin ciğeri yanıyor, biliyorum" diyerek yaptığı açıklamada doğayı koruma çağrısında bulundu. 6 Temmuz Pazar günü, saat 10.00’da Dağyenice Ormanlık Alanı’nda vatandaşlarla birlikte doğada yangına sebebiyet verecek atıkları toplayacaklarını söyleyen Bozbey, tüm Bursalıları etkinliğe davet etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey yaptığı açıklamada, "Ormanlarımız yandıkça hepimizin ciğeri yanıyor, biliyorum. Bu yüzden büyük bir seferberliği hep birlikte başlatalım istiyorum. Bursa’mızın ormanlarından, yangına sebep olabilecek tüm atıkları gelin birlikte temizleyelim. Yeşil Bursa’mızı koruyalım, gelecek nesillere bırakalım. 6 Temmuz Pazar günü, saat 10.00’da BASK ve TOSFED ile ortaklaşa gerçekleştireceğimiz ormanlarımızı temizleme etkinliğimiz için tüm hemşehrilerimi Dağyenice’ye bekliyorum" ifadelerini kullandı.