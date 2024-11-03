Bozbey, geçtiğimiz kış aylarında yeterli yağmur ve kar yağışı olmaması nedeniyle Doğancı ve Nilüfer Barajlarındaki su seviyelerinin kritik düzeylere yaklaştığını ifade ederek, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkilerinin giderek daha fazla hissedildiğini vurguladı.

Paylaşımında, yaşanan zor koşullara karşı vatandaşların desteğinin büyük önem taşıdığını belirten Bozbey, “Her geçen gün yaşam alanlarımızı ve geleceğimizi tehdit eden bu zor koşullara karşı sizlerin desteği çok önemli. Bu süreçte, her damlanın değerini bilmek zorundayız." dedi. Duyarlı vatandaşlara su tasarrufuna özen gösterme çağrısında bulunan Bozbey, kaynakların daha dikkatli kullanılması gerektiğini ifade etti.