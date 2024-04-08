Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki turizm merkezi Bozcaada ilçesine, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili öncesinde konaklama tesislerinde doluluk oranı yüzde 80’e ulaştı. Doluluk oranının bayrama kadar yüzde 100’e ulaşması bekleniyor. Adadaki işletmeciler ise, bayram tatilinde Bozcaada’yı tercih edecek tatilcilerin rezervasyonlarını önceden yaptırmalarını istedi. Rezervasyonsuz gelinmemesi konusunda uyardılar.

Havasıyla küçük bir kasabayı yansıtan, dar sokaklarında farklı mimarideki eski Rum evleri, deniz ürünleri restoranları, Türkiye’nin en iyi korunmuş tarihi kalesi, bakir koyları, temiz ve buz gibi denizi yanında, bir de İstanbul’a olan yakınlığı nedeniyle pek çok kişinin tercih nedeni olan turizm merkezi Bozcaada, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin gözdesi oldu. Ramazan Bayramı’nda başta İstanbullular olmak üzere çevre illerden gelen tatilcilerin, tercihlerini Kuzey Ege’nin incisi Bozcaada’dan yana kullanması bekleniyor. Bayramda, yaklaşık 4 bin kapasitelik resmi konaklama kapasitesi bulunan ancak yaz aylarında resmi olmayan tesisler ile 20 bine kadar günlük turist ağırlayan Bozcaada’daki konaklama tesislerinde doluluk oranının yüzde 100’e ulaşması bekleniyor. Adadaki işletmeciler, bayram tatilinde Bozcaada’yı tercih edecek tatilcilerin rezervasyonlarını önceden yaptırmalarını istedi. Rezervasyonsuz gelinmemesi konusunda uyardılar.

Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği (BOZTİD) Başkanı Kemal Furıncı, “Bozcaada dünyanın en güzel 4’ncü adası. Şuanda yoğunluğumuz yüzde 80’lere ulaştı. Adaya gelecek tatilciler, adanın huzurlu, keyifli sokaklarında, restoranlarında en güzel yemekleri, yiyerek, en güzel tatilini geçirecekler. Tatilcilerimizin önceden rezervasyon yaptırırlarsa daha iyi olur” dedi.

Adada işletmeci Fahri Bulut, “Bozcaada her yıl olduğu gibi bu yılda tatilcilerin en çok tercih ettiği yerlerden bir tanesi. Bozcaada bayram tatiline hazır. Tatilcilerimizin adaya gelirken Gestaş’tan geliş ve dönüş rezervasyonu yaptırırlarsa online olarak rahat bir seyahat yaparlar. Şimdiden herkese iyi bayramlar diliyorum” diye konuştu.

İşletmeci Cemil Günday ise “Bu sene Ramazan Bayramı nedeniyle Bozcaada’da sezon biraz daha erken açıldı. Tatilcilerimiz adaya gelmeye başladı. Biz dahil bütün işletmeler bayrama hazır. Şimdiden herkese iyi bayramlar diliyorum” şeklinde konuştu.