Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde çöplük alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Yangın, saat 20.00 sıralarında Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki turizm merkezi Bozcaada ilçesindeki çöplük alanında başladı. Bozcaada Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Vatandaşlarda su tankerleriyle yangına müdahaleye destek verdi.
Bozcaada Belediyesi İtfaiye ekipleri, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: iha