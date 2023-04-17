Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki turizm cenneti Bozcaada ilçesine, 3 günlük Ramazan Bayramı tatilinde konaklama tesislerinde doluluk oranının yüzde 100’e ulaşması bekleniyor.

Havasıyla küçük bir kasabayı yansıtan, dar sokaklarında farklı mimarideki eski Rum evleri, deniz ürünleri restoranları, Türkiye’nin en iyi korunmuş tarihi kalesi, bakir koyları, temiz ve buz gibi denizi yanında, bir de İstanbul’a olan yakınlığı nedeniyle pek çok kişinin tercih nedeni olan turizm cenneti Bozcaada, 3 günlük Ramazan Bayramı tatilinin gözdesi oldu. Ramazan Bayramı’nda başta İstanbullular olmak üzere çevre illerden gelen tatilcilerin, tercihlerini Kuzey Ege’nin incisi Bozcaada’dan yana kullanması bekleniyor. Bayramda Bozcaada’daki konaklama tesislerinde doluluk oranı yüzde 70’e ulaşırken, bu oranının yüzde 100’e ulaşması bekleniyor.

Yaklaşık 4 bin kapasitelik resmi konaklama kapasitesi bulunan ancak yaz aylarında resmi olmayan tesisler ile 20 bine kadar günlük turist ağırlayan Bozcaada, Ramazan Bayramı tatili ile yeni sezonun kapılarını misafirlerine açıyor. Adalı işletmeciler yaklaşık 1 aydır yaptığı hazırlıkları tamamlayarak, Ramazan Bayramı tatilinde misafirlerini ağırlamayı bekliyor. Bozcaada Belediyesi de uzun süredir devam eden altyapı çalışmalarını hızlandırarak tatilcileri karşılamak istiyor.

Sezon ve Ramazan Bayramı için hazırlıklarına devam eden adadaki işletmeciler ise, bayram tatilinde Bozcaada’yı tercih edecek tatilcilerin rezervasyonlarını önceden yaptırmalarını istedi.

Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, Bozcaada’da açılacak turizm sezonu ve Ramazan Bayramı tatili öncesinde bir hareketlilik yaşandığını söyledi. Adadaki işletmelerin sezona ve Ramazan Bayramı’na kendilerini hazırladıklarını ifade eden Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, “Bozcaada Belediyesi olarak bizim de 2 yıldır devam eden alt ve üstyapı çalışmaları tamamlanma noktasına geldi. Hem halkımızın huzurlu bir bayram geçirmesi, hem esnafımızın bol kazançlı iyi bir bayram tatili geçirmesini diliyorum. Hem de adaya gelecek olan misafirlerimizin rahat etmesi için Bozcaada Belediyesi olarak bir hafta içerisinde bütün tedbirlerimizi tekrar gözden geçireceğiz. Çok uzun bir bayram tatili olmasa da, işletmeci arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiye göre, iyi bir bayram tatili geçireceğiz. 23 Nisan Çocuk Bayramı’yla da birleşmiş olması bizim açımızdan çok güzel oldu. Bütün misafirlerimizi Bozcaada’ya bekliyoruz. Halkımıza ve esnafımıza da güzel bir bayram diliyorum” dedi.

Bozcaada işletme sahibi Fahri Bulut ise, “Esnaf arkadaşlar bayram hazırlıklarını tamamladılar. Ada olarak Ramazan Bayramı’nda gelecek olan misafirlerimizi bekliyoruz. Yoğunluk bekleniyor. Umarım herkes için keyifli bir sezon ve bayram tatili geçer” diye konuştu.

Bir işletmenin müdürü ise Bozcaada olarak hazırlıklarını tamamladıklarını, adaya gelecek olan tatilcileri beklediklerini belirterek, bayramın sezonla birlikte başlamasının kendilerini mutlu ettiğini de sözlerine ekledi.