Bozüyük Belediyesi 2022 yılı gider bütçesi yüzde 89,24, gelir bütçesi ise yüzde 89,71 olarak gerçekleşti.

Bozüyük Belediye Meclisi mayıs ayı olağan meclis toplantısının 2. birleşimi Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Başkanlığında yapıldı. Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi Meclis Salonu’nda yapılan toplantıda; 1. birleşimde belediye plan ve bütçe komisyonuna sevk edilen 1 konu görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda gündemin 1. maddesinde yer alan “2022 yılı gelir ve gider kesin hesabı ile belediye taşınır mal kesin hesabının görüşülmesi” konusu komisyon raporunun okunmasının ardından oylanarak oy çokluğu ile kabul edildi. Bozüyük Belediyesi haziran ayı meclis toplantısı 1 Haziran 2023 Perşembe günü saat 14.30’da yapılacak.