Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nun en önemli projelerinden biri olarak faaliyete geçen Bozüyük Belediyesi Gündüz Çocuk Oyun ve Bakımevi ilk mezunlarını verdi.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi’nde kreş öğrencilerinin geçtiğimiz günlerde gerçekleştirmiş oldukları muhteşem yıl sonu sergisi ve gösterilerinin ardından yeni dönem öğrenci kayıtları başladı. Bozüyük Belediyesi 4 Eylül Sosyal ve Kültürel Tesisi’nde hizmet veren Gündüz Çocuk Oyun ve Bakımevi için 19 Haziran 2023 Pazartesi günü başlayan kayıtlar 14 Ağustos 2023 Pazartesi günü sona erecek. Öğrenci kayıtları 4 Eylül Sosyal ve Kültürel Tesisi Gündüz Çocuk Oyun ve Bakımevinde yapılacak.