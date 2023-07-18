Bozüyük Belediyesi, Çanakkale’de çıkan orman yangınlarına müdahale ve söndürme çalışmalara destek vermek amacıyla 1 arazöz ve 2 personeli bölgeye sevk etti.

Çanakkale’de pazar günü örtü yangını olarak başlayan ve ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken Bozüyük Belediyesi de yangın söndürme çalışmalarına yardım ve destek amacıyla harekete geçti. Dün gece yola çıkan 1 arazöz ve 2 personelden oluşan Bozüyük Belediyesi İtfaiye ekibi sabah erken saatlerde Çanakkale’de koordinasyon merkezine ulaştı. Ekip Çanakkale’ye ulaşır ulaşmaz Orman Bölge Müdürlüğü’nün sevk ve idaresinde sahaya inerek yangın söndürme çalışmalarına başladı.