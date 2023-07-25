Bilecik Bozüyük Belediyesi İtfaiyesi İnönü’de bir palet fabrikasında başlayıp zincir marketin deposuna sıçrayan yangını söndürme çalışmalarına katıldı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - İnönü’nün İsmetpaşa Mahallesi'nde bir palet fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgârın da etkisiyle alevler fabrika yanındaki zincir markete ait depoya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve AFAD ekipleri, yangına müdahale etti.

Yangın söndürme çalışmalarına Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de katılarak destek verdi.

Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınırken depolar kullanılamaz hale geldi.