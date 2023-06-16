Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Erasmus+ katılım belgesi dağıtım töreni ve yaygınlaştırma etkiliği programı düzenlendi.

Programda, okulun kurulduğu 1983 yılından itibaren 40 yılda Mesleki Eğitim Alanında binlere öğrenci yetiştirdiği alanları ile ilgili çalışma ve istihdam imkanı sağlandığını belirten Okul Müdürü Yusuf Özcan, “Bozüyük MTAL,2004 yılından itibaren uyguladığı Dünya Bankası, Leonardo Da Vinci ve Comenius projeleri ile onlarca öğrenci ve öğretmenlerinin ufkunu açmış, ilerleyen yıllarda oluşan kurum kültürü ve kapasitesi ile 2014-2020 dönem Erasmus projelerinde uzmanlaşmış ve güvenilir proje uygulama sahibi kurumlara verilmeye başlanan Erasmus Akreditasyon belgesini (Vet Charter) Türkiye’de ilk olarak alarak okul unvanını alarak Türkiye ve Avrupa’da ayrıcalıklı bir konuma ulaşmış 2015-2020 döneminde her yıl öğrenci ve öğretmenlerine Avrupa ülkelerinde staj deneyimi sağlamıştır” dedi.

Özcan, konuşmasının devamında ise, “2021-2027 Erasmus Mesleki Eğitim Akreditasyonu için yaptığımız başvuru sonucunda da şuanda 15’i Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olan ve toplamda 85 kuruma verilen 2021-2027 Mesleki Eğitim Akreditasyonu ile yine öğretmen ve öğrencilerimize Erasmus kalite standartlarında staj imkanı sağlamaya devam etmekteyiz. Akreditasyon hedeflerimiz doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz Erasmus+ Mesleki Eğitim Akreditasyon projelerimiz için uzun bir dil hazırlığından geçen öğrencilerimiz okulumuz proje ekibince oluşturduğumuz işletme ağında yer alan işletmelerde stajlarını birebir işbaşında yapmakta, yine tüm lojistik destekler okulumuz tarafından sağlanmaktadır. Kurulan bu işletme networku ile işletmeler tarafından öğrencilere iş teklifleri gelmekte ve istihdam imkanı da sağlanmaktadır. Okulumuz 2020 ve 2021 yılları projelerinde 48 öğrenci ve 29 öğretmenin katımıyla hareketliliklerini tamamlamıştır. Okulumuzun projeleri hakkında bilgi vermek, ilçemizdeki idarecilerin, öğretmenlerin katılımıyla beraber projelere katılan tüm öğrenci ve öğretmenlerimizle yemekli olarak gerçekleştirdiğimiz sertifika dağıtım töreninde buluştuk. Güzel bir atmosferde geçen törenimize katılan tüm değerli katılımcılara teşekkür ediyoruz. Okulumuz önümüzdeki 5 yılda da Erasmus + projeleri ile ilçemize ve öğrencilerimize ve öğretmenlerimize yeni yeterlilikler ve deneyimler kazandırmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından yurtdışında staj yapmış öğrencilere ve öğretmenlere protokol tarafından katılım belgeleri takdim edildi.