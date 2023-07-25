Eskişehir’in İnönü ilçesinde bir palet fabrikasında başlayıp zincir marketin deposuna sıçrayan yangını söndürme çalışmalarına Bozüyük Belediyesine ait itfaiye ekipleri de destek verdi.

İnönü’nün İsmetpaşa Mahallesi’nde bir palet fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgârın da etkisiyle alevler fabrika yanındaki zincir markete ait depoya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve AFAD ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın söndürme çalışmalarına Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de katılarak destek verdi. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınırken depolar kullanılamaz hale geldi.