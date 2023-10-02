Erzurum’da düzenlenen Türkiye Taekwondo Poomsae Şampiyonası’nda Bozüyük Mutlu Yaşam Spor Kulübü sporcuları büyük başarıya imza attı.

Bilecik ilini temsilen 6 sporcuyla katıldığı turnuvada, toplam 10 Türkiye şampiyonluğu ve bir Türkiye üçüncülüğü elde edildi. Şampiyonada sporcuların aldığı dereceler şu şekilde oluştu; 31-40 Yaş arası ferdi erkeklerde Ali Kemal Ustabaş 1’inci, 31-40 yaş arası ferdi kadınlarda Bengü Alkan Çal 1’inci, 41-50 yaş arası ferdi erkeklerde Volkan Yalçınkaya 3’üncü, 30 Yaş üstü erkekler senkron mücadelesinde Volkan Yalçınkaya, Adil Tekin ve Ali Kemal Ustabaş’tan oluşan takım 1’inci, 30 yaş üstü kadınlar senkron müsabakasında Elif Soytürk, Fatma Törehan ve Bengü Alkan Çal’dan oluşan takım 1’inci, 30 yaş üstü pair müsabakasında Adil Tekin ve Fatma Törehan’dan oluşan ikili takım 1’inci oldu.

Turnuva hakkında açıklama yapan Kulüp Başkanı Tuğçe Akalın, "Kulübümüzün başarıları her daim devam edecektir. İlimizin, ilçemizin, kulübümüzün ismini sadece Türkiye’de değil Avrupa’da duyurmak için tüm çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Sporcularımızı öncelikle büyük özverilerinden dolayı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim" dedi.