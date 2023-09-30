İzmir’de düzenlenen Teknofest Girisim Yarışması Engelsiz Yaşam Teknolojileri dalında Bozüyük’lü öğrenci Fatih Adın’ın kaptanlık yaptığı ekip ’prototip yapay kol’ geliştirerek yarışmada 1’inci oldu.

Yarışma sonrası İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Yıldız teknik Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Fatih Adın, "13 kişilik ekip ile bu yarışmaya katıldık. Normalde bir kaç yıldır teknofestin ana yarışmasına hazırlanan takımımız girişimcilik yarışmasına da katıldı. Biz 2 aylık bir sürede bir prototip geliştirdik. Bu prototip dirsek altından kolunu kaybetmiş insanların geride kalan kasları ile kullanarak kontrol edebileceği yapay bir koldur. Kolunu kaybetmiş bir birey ürünü kendi koluna bir soket yardımıyla takarak kontrol edebilecek ve bu ürün kullanıcıya günlük hayattaki temel işlerini yapma konusunda yardımcı olacaktır. Yarışmada birinci olunca çok sevindik. Özellikle ödülümüzü Cumhurbaşkanımızdan almamız biri ayrıca gururlandırdı. Bu gelişmelere rağmen hâlâ kendimizi başarmış saymıyoruz. Bizim asıl başarma anımız ürünümüzü kolunu kaybetmiş bir bireyin kullandığında yüzünde gördüğümüz mutluluk anı olacaktır. Bizleri bu yolda destekledikleri için tüm aileme ve çevreme teşekkürlerimi iletmek istiyorum.

Gençler zor şartlar altında olduklarını düşünseler bile yılmadan çalışmaya devam etmelidir. Unutmayalım ki istisna sonuçlar müstesna koşullar altında ortaya çıkar" dedi.