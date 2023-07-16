Bozüyük’te ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ nedeniyle anma programı ve etkinlikler düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri ilk olarak İntikamtepe Şehitliği’nin ziyaret edilmesiyle başladı. Şehitlik ziyaretinde saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu, saygı atışı yapıldı, protokol üyeleri tarafından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı. İlçe Kaymakamı Adem Öztürk’ün şehitlik anı defterini imzalamasının ardından şehitler için Kur’an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Anma törenleri akşam saatlerinde 15 Temmuz Parkı’nda düzenlenen “15 Temmuz” konulu Resim ve El İşi Sergisi’nin açılışı ile devam etti. Daha sonra park alanından Kasımpaşa Spor Salonu önü çim sahaya kadar “Şehitlerimize Saygı Yürüyüşü” yapıldı.

Çim sahada devam eden anma programı şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Şehitler için Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi. Günün anlam ve önemini belirten konuşma İlçe Kaymakamı Adem Öztürk tarafından yapıldı. Ardından Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 15 Temmuz Belgeseli izlendi. Programın devamında halk oyunları ekibinin Kılıç Kalkan gösterisi ve Mehteran Takımı gösterilerini sundu. Programda ayrıca ’15 Temmuz Şehitleri’ adlı şiir okunarak, halk oyunları ekibinin Ege Yöresi Efe Oyunu gösterisi, Otuz Kuş adlı şiirin okunması, İlahi Grubunun dinletisi, Semazen gösterisi ve Halk Oyunları ekibinin Seymen gösterisi yer aldı. Programda son olarak 15 Temmuz belgeseli ve ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması izlendi.

Saat 00.13’te tüm camilerde sela okunması ile demokrasi nöbeti başladı. Programda ayrıca Bozüyük Belediyesi tarafından vatandaşlara Türk Bayrağı dağıtılarak çay, çorba, su ve lokma gibi çeşitli ikramlarda bulunuldu.

“15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” anma programına Kaymakam Adem Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Bükme, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Garnizon Komutanı Vekili Mühimmat Üsteğmen Buğrahan Köse, Kent Konseyi Başkanı Nurettin Oydu ile diğer tüm ilçe protokolü, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.