Bozüyük 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı Funda Arar konseri ile kutladı. Sevilen sanatçı Bozüyüklü hayranlarıyla hasret giderirken konser alanının tamamen dolduğu programda Zafer Bayramı büyük bir coşku ile kutlandı.

Bozüyük Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 4 Eylül Kurtuluş Günü Kutlama Haftası nedeniyle düzenlenen Kurtuluş Günleri Konser programları çerçevesinde gerçekleştirilen 30 Ağustos Zafer Bayramı konser programı kapalı pazar otoparkında yapıldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle konser alanına giren herkese Bozüyük Belediyesi tarafından bayrak dağıtıldı. Programda ilk olarak sahne alan DJ Musa başarılı performansıyla Bozüyüklülerin sevgisini kazandı. Ardından sahne alan Funda Arar sevilen şarkılarını Bozüyüklüler için seslendirdi.

Programın devamında eşiyle birlikte sahneye gelen Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu “Sevgili Bozüyüklüler, sevgili Gençler Bozüyük Funda Arar’la ‘Başka Güzel değil mi?’ Biz Funda Hanım’ın ne kadar Atatürkçü olduğunu da biliyoruz. Böyle zaferler kazandırıp bize ülkemizi emanet eden büyük Atatürk’ün zaferini kutladığımız bu günde Funda Hanım ile beraber olalım istedik. Burada yer alan on binler sizin her şarkınızı kelime kelime tekrarladılar. Çok değerlisiniz bizim için” diyerek Bozüyük seramiğinden yapılmış Atatürk plaketi ve çiçek takdim etti. Daha sonra Funda Arar, seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla Bozüyüklüleri güçlü sesi ve yorumuyla büyüledi. Her yaştan müzikseverin katıldığı konserde birbirinden güzel şarkılarını seslendiren Arar’a on binlerce kişi hep bir ağızdan eşlik etti. Yaklaşık 2 saat sahne performansı sergileyen Funda Arar Bozüyüklülere unutulmaz bir gece yaşattı.

Funda Arar programda ayrıca “Seni Yazdım” şarkısının nakarat bölümü olan “Böyle bir aşk görülmemiş dünyada, Ne geçmişte ne de bundan sonra da, Arasalar bulamazlar rüyada, Göremezler seni yazdım kalbime” kısmını sahneye yansıtılan Atatürk fotoğrafına bakarak söyledi. Şarkının bitiminde “Seni yazdık Atam kalbimize seni yazdık. Bu zaferleri bize kazandırdığın için bu güzel bayramları bize kazandırdığın için sağ olsun var olsun nurlar içinde yatsın, nurlar içinde yatsın, hep bizimlesin kalbimizdesin Atam, 30 Ağustos Zafer Bayramımız tekrar olsun” dedi.

Konser programı 10. Yıl Marşı ve muhteşem havai fişek gösterisi ile coşkulu bir şekilde sona ererken Başkan Bakkalcıoğlu, eşi Merih Bakkalcıoğlu ve Funda Arar ile birlikte izleyenlere karanfil attı.