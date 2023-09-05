Bozüyük’ün düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıl dönümü oluşturulan araç konvoyu ile kutlandı.

4 Eylül Bozüyük’ün düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıl dönümü nedeniyle gün içerisinde düzenlenen anma töreninin ardından akşam saatlerinde de belediye araçlarından oluşan araç konvoyu düzenlendi. Konvoy öncesinde Belediyeye ait tüm araçlar itina ile bayraklarla süslendi. Belediye garajından toplu halde hareket eden araçlar adliye binası önünde hazırlanarak, Eskişehir istikametine doğru harekete geçti. Coşkulu marşlar eşliğinde yapılan anonslarla Bozüyük’ün kurtuluşunun 101’inci yılı kutlandı. Caddedeki vatandaşlar ellerindeki bayrakları yada ellerini sallayarak, evlerinde olanlar balkonlarından veya camlarından ellerindeki bayrakları sallayarak araç konvoyunu selamladılar. Bozüyüklüler çalınan marşlara büyük bir coşkuyla eşlik ederek kurtuluş kutlamasına eşlik etti. Ana cadde istikametinde diş hastanesi kavşağından dönen araç konvoyu aynı şekilde vatandaşları selamlayarak ve kurtuluşun 101’inci yılını kutlayarak belediye kavşağına kadar ilerledi. Buradan da araçların belediye garajına intikali ile konvoylu kurtuluş kutlaması sona erdi.