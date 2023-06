Bozüyük Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu tarafından düzenlenen “Aşk Şarkıları” konser programı yoğun ilgi gördü. İzleyenlerin mest olduğu ve şarkıları hep bir ağızdan söylediği programda Bozüyük Belediyesi TSM Korosu hayranlıkla izlendi.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konser programında koro şefi Murat Küçük yönetimindeki koro, Mete Ayaz’ın sunumu eşliğinde Türk Sanat Müziğinin sevilen Aşk Şarkılarını seslendirdi. Konser programında solo ve koro olarak 1. bölümde sevilen 11 eser seslendirilirken 2.bölümde ise 10 eser seslendirildi. Dinleyenlerin kulaklarının pasının silindiği muhteşem konser programında salon tamamen dolarken katılımcılar unutulmaz bir müzik şöleni yaşadı. Konser programının bitiminde Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu sahneye gelerek Türk Sanat Müziği Korosu çalışmalarına yıllarca emek veren koro üyelerine Vefa Plaketi takdim etti. Ardından seyircilere hitap eden Başkan Bakkalcıoğlu “Ne güzel bir konser izledik değil mi? Ben sadece bunun oluşması için Belediye Başkanı olarak vesile oluyorum. Ama bu güzel konserleri en başta Murat kardeşimin öncülüğünde koristlerimiz her biri çok değerli profesyonel bir ortam oluştu. Bu çok kıymetli, bu çok güzel. Bizim elimizden geldiğince her an her aşamada desteği vereceğiz. Murat bana geçen gün çok güzel bir proje sundu, şimdi o sürpriz hemen bir şey söylemeyeceğim. Ama bu sene neyin 100. yılı arkadaşlar? Cumhuriyetin, artık bu kadar söyleyeyim ben, gerisini hep birlikte izleyeceğiz” dedi.

Başkan Bakkalcıoğlu konuşmasının devamında Koro Şefi Murat Küçük’e bu güzel gece için teşekkür ederek çiçek takdim etti.