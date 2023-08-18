Bozüyük Belediyesi Sanatevi Yaz Atölyeleri, 2. Geleneksel Sanatevi Panayırı ile sona ererken Bozüyüklü çocuklar panayırda doyasıya eğlenerek güzel bir gün geçirecekler.

Yaz boyunca çocuklar ve gençler tarafından yoğun ilgi gören Sanatevi yaz atölyeleri 20 Ağustos 2023 Pazar günü muhteşem Sanatevi panayırı ile sona erecek. Dok Sirk Kumpanyası’nın harika gösterileri ile renklenecek olan panayır saat 17:30’da Metristepe Kültür Merkezi’nden Sanatevi’ne yapılacak kortej yürüyüşü ile başlayacak. Sanatevi’nin önünde devam eden programda ise kukla gösterisi, ‘Doğa İçin Tasarla Defilesi’ yer alırken programın kapanışı yine Dok Sirk Kumpanyası’nın eğlenceli gösterileri ile sona erecek. Program içerisinde Bedenimdeki Notalar, Renklerin Ahengi, Doğa İçin Tasarla, Bir Mekik Bir İp, Sahne Sanatevi Tiyatro, özel bireyler için Çamurlu Eller ve Mandala yaz atölyelerine devam eden öğrencilerin yaz boyunca emek vererek yaptıkları ürünlerin yer aldığı serginin açılışı yapılacak.