Bozüyük Şehir Müzesi ve Arşivi’nde, Müzeler Haftası nedeniyle “Dünden Bugüne Sesten Kalbe” adlı Radyo Sergisi ziyarete açıldı.

Ziyaretçileriyle geçmişten günümüze bir köprü olan Bozüyük Şehir Müzesi’nde buluşan radyo sergisi yoğun ilgi görüyor. Her yaş grubundan Bozüyük’lünün ilgi ile ziyaret ettiği sergide 17 adet radyo bulunuyor. Radyolar, plak çalarlar, kaset çalarlar ve dijital müzik çalarların sergilendiği “Dünden Bugüne Sesten Kalbe” radyo sergisinde; 1950’li yıllardan başlayarak 2012 yılına kadar ki radyoların hem fiziksel hem de teknolojik değişimi ve gelişimi sergileniyor.