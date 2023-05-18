Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Engelliler Haftası nedeniyle düzenlenen etkinliğe katılarak özel çocuklar ve aileleri ile bir araya geldi.

Bozüyük Şehit Zafer İpek Özel Eğitim İlkokulu-Ortaokulu ve Meslek Okulu ile Bozüyük Özel Eğitim Uygulama Okulu özel öğrencilerinin yıl içerisinde yapmış olduğu ürünlerden oluşan sergi Okul Aile Birliği tarafından Kasımpaşa Camii yanında hazırlandı. Serginin açılışına Kaymakam Adem Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, Okul Müdürü Faruk Aydın, okul öğretmenleri, özel öğrenciler ve aileleri katıldı. Özel öğrencilerin yapmış olduğu birbirinden kıymetli el işlerinin yer aldığı sergiyi gezen Başkan Bakkalcıoğlu öğrenci ve aileleri ile yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti. Öğrencilerin okullarından sergi alanına ulaşımları ücretsiz olarak Bozüyük Belediyesi otobüsleri ile sağlanırken yoğun ilgi gören sergi gün boyu ziyaret edilebilecek.