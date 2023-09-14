Bozüyük’te İlköğretim Haftası, Arif Nihat Asya Ortaokulu’nda düzenlenen törenle kutlandı.

Törene Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, kurum müdürleri, öğrenci ve öğretmenler katıldı. Törende ilk olarak Milli Eğitim Müdürlüğünce Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu gerçekleştirilerek 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve hep bir ağızdan İstiklal Marşı söylendi. Törende konuşan Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, 2023-2024 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını temenni etti. Törende ayrıca öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirler okunarak dans gösterileri sahnelendi, şarkılar söylendi, eğlenceli yarışmalar yapıldı. Törende öğrencilerle görüşen ve sohbet eden Başkan Bakkalcıoğlu öğrenci ve öğretmenlere yeni eğitim ve öğretim yılında başarılar diledi. Tören bitiminde ise Kaymakam Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile birlikte öğretmenler odasını ziyaret ederek öğretmenlerle görüştü. Kaymakam Öztürk ayrıca okul öğrencilerinin yolunu kısaltan yeni merdivenler için Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’na teşekkür etti. Törende ayrıca Bozüyük Belediyesi tarafından öğrencilere bayrak dağıtıldı.