Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nde görevli personel tarafından Selahattin Şeker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Zehra Ulusay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine uygulamalı yangın eğitimi verildi.

Okulların bahçelerinde yapılan yangın eğitimine okul öğrencileri ile öğretmenler katıldı. Eğitim çalışmalarında öğrencilere yangına karşı alınacak önlemler, yangın çeşitleri ve olası yangın durumunda neler yapılması gerektiği gibi bilgilerin yanı sıra yangın tüpü ve nasıl kullanılması gerektiği anlatılarak kullanımı uygulamalı olarak gösterildi. Yangın eğitiminin sonunda öğrenciler de yangın tüpünü bizzat kendileri kullanarak yangın söndürme tatbikatı yaptı. Eğitim çalışmasında öğrencilere ayrıca olası bir depremde neler yapılması gerektiği anlatılarak, deprem anında hayat kurtaran ‘Çök-Kapan-Tutun’ hareketi ile tahliye bilgileri verildi.