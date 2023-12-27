Bozüyük Belediyesi tarafından yeşil alanlarda sürdürülen temizlik ve bakım çalışmaları devam ediyor.

Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri ilçe genelindeki yeşil alanlardaki çalışmalarını farklı noktalarda sürdürüyor. Ekipler bir taraftan ilçeye yeni yeşil alan ve park kazandırılması amacıyla Bahçelievler Mevkii’nde yapımına başladıkları yeni parktaki çalışmalarına toprak tesviyesi ile devam ederken bir taraftan da ana cadde üzerindeki orta refüjlerde bulunan güllerin budanması çalışmalarını gerçekleştiriyor. Park ve bahçelerden kış öncesinde toplanan hasarlı bank ve kamelyalar belediye bünyesindeki atölyelerde bakım ve onarımları yapılarak boyanıyor. Ayrıca Türbin Mesire yerinde yapılan çalışmalarda da yaprak temizliği ile birlikte genel temizlik yapılarak mesire alanı kışa hazırlandı.