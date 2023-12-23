Bozüyük’te Sarıkamış Harekatı’nın 109. yıl dönümünde dolayısıyla saygı yürüyüşü yapıldı.

Bozüyük Kaymakamlığı koordinesinde Bozüyük Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Türk Kızılay’ı, Kent Konseyi ile Şehit aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği işbirliği ile düzenlenen saygı yürüyüşü Saraycık Köyü çıkışında başladı. Saraycık Köyü Piknik Alanı güzergâhında devam eden yürüyüş İntikamtepe Şehitliği’nde sona erdi. Sarıkamış Şehitleri Saygı Yürüyüşü’ne Kaymakam Adem Öztürk, Garnizon Komutanı Mühimmat Yüzbaşı Caner Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Alper Soner Serin, Kent Konseyi Başkanı Nurettin Oydu, AKUT Bozüyük Ekibi, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Sarıkamış Harekatı’nın yıl dönümünde Sarıkamış Şehitleri’ni anan Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu “Sarıkamış şehitleri anma gününde, vatan uğruna canlarını feda eden kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Mekânları cennet olsun.” dedi.