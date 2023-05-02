Bozüyük Belediyesi tarafından sahipli kedi ve köpekler için ücretsiz aşı kampanyası düzenlendi. İki gün süreyle yapılacak olan ve ilk gününde yoğun ilgi gören ücretsiz aşılama kampanyası 9 Mayıs 2023 Salı gününde de devam edecek.

Bozüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Veterinerlik Hizmetleri bünyesinde Belediye Mezbahasının bahçesinde Zoonoz hastalık olan kuduz hastalığı ile mücadele için yapılan aşılamayla birlikte kuduz riskinin ortadan kaldırılması amaçlanıyor. Ayrıca kedi ve köpek sahiplerine, kedi köpek aşı takvimi, üreme tablosu, kedi ve köpeklerin bakımında nelere dikkat edilmesi gerektiği, kışın araç içerisine saklanabilecek kedi ve köpekler için yapılacak kontroller gibi önemli konularda da bilgiler veriliyor. Ücretsiz aşı kampanyası hakkında memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar Bozüyük Belediyesi’ne teşekkür ederek “bu kampanya ile hayvanlarımız hem ücretsiz olarak kuduz aşısı oluyor hem de canlarımız hakkında bilmediğimiz konularda yetkililerden bilgi alıyoruz. Bu güzel hizmet için belediyemize ve Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’na teşekkür ediyoruz” dediler.